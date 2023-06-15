Cimbom’a yeni çilekler! Transferde yıldız isimlere kanca! Okan Buruk listeyi verdi...

3- RODRIGO NESTOR

Cimbom'un listesindeki bir diğer isim de Rodrigo Nestor. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için şu anda ciddi bir bonservis sıkıntısı var. Bu bedelin 10 milyon Euro üzerinde olduğu konuşulurken, orta yol için çalışmalar devam ediyor.