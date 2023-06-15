Cimbom'a yeni çilekler! Transferde yıldız isimlere kanca! Okan Buruk listeyi verdi...
Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü başlayacak. Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, çok sayıda ismi listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar...
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, yeni sezona güçlü isimlerle girmek istiyor. Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 88 puanla ipi göğüsleyen Galatasaray'da gelecek sezonunun planlaması yapıldı.
Avrupa kupalarına bu sezon güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızlı ekipte transfer aşamasına gelinen isimler belli olmaya başladı.
İşte o isimler...
1- ANGELINO
Sıradışı performansıyla parmak ısırtan Angelino, Leipzig'de yaşadığı sorunlar nedeniyle Hoffenheim'a kiralandı.
26 yaşındaki İspanyol, bu sezon 12 asist yaparak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi.
2- LEANDRO PAREDES
İtalya Serie A takımlarından Juventus ile sözleşmesi sona eren Leandro Paredes kontratını uzatmadı. Arjantinli orta saha oyuncusu için birçok takımın devrede olduğu öğrenilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın da zaman kaybetmeden bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.
3- RODRIGO NESTOR
Cimbom'un listesindeki bir diğer isim de Rodrigo Nestor. Brezilya'da Sao Paulo forması giyen 22 yaşındaki futbolcu için şu anda ciddi bir bonservis sıkıntısı var. Bu bedelin 10 milyon Euro üzerinde olduğu konuşulurken, orta yol için çalışmalar devam ediyor.
4- LUDOVIC BLAS
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın formasını giyen Ludovic Blas'ı, teknik direktör Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. Bu sezon 51 maçta 12 gol ve 8 asist yapan Blas için şu anda en ciddi aday Galatasaray.
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