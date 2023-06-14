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Galatasaray'dan yerli operasyonu! Adana Demirspor'dan istiyorlar...

SPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Galatasaray’dan yerli operasyonu! Adana Demirspor’dan istiyorlar...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızlı başladı. Sarı kırmızılılar yerli rotasyonu için Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı için harekete geçti. İşte detaylar...

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