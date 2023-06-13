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Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? GS-FB 2023 Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? GS-FB 2023 Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak?

"Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu. Ezeli rakipler bu kez Türkiye Süper Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. İşte, Süper Kupa final tarihi....

"Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı.

Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

ALİ KOÇ FUTBOLDA İLK KUPASINI ALDI

Fenerbahçe, 9 yıllık kupa hasretine İzmir'de son verdi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18. kez yer aldığı finalde kupayı 7. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968'de Altay'ı, 1973-1974'te Bursaspor'u, 1978-1979'da Altay'ı, 1982-1983'te Mersin İdmanyurdu'nu, 2011-2012'de Bursaspor'u ve 2012-2013'te de Trabzonspor'dan sonra bu sezon da Medipol Başakşehir'i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013'te Fenerbahçe'de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

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