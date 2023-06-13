Bir devrin sonu yaklaşıyor! Yıldız futbolcu Lionel Messi’den hayranlarını üzecek açıklama...

"BU KONUDAKİ FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEDİM 2026'DA YOKUM"

2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağına dair bir soruyu yanıtlayan Messi, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünmüyorum. Bu konudaki fikrimi değiştirmedim. Orada olup maçları izlemek isterim ancak turnuvada yer almayacağım." sözlerini sarf etti.