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A Milli Futbol Takım'da Letonya maçı hazırlıkları

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Giriş Tarihi: 13.06.2023
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A Milli Futbol Takım’da Letonya maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde karşılaşacağı Letonya maçı hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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