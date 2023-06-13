Enner Valencia’nın yeni takımı belli oldu! 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı





Açıklamada Brezilya bayrağı, uçak ve Türk bayrağı emojileri yer aldı. Paylaşımdaki videoda ise Internacional formasını taşıyan bir el, yüzü net olarak belli olmasa da formayı Valencia'ya uzatıyor. Internacional'in diğer paylaşımında ise Ekvadorlu golcünün 13 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.