Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu! 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı
Fenerbahçe'de bu sezon gol kralı olan Enner Valencia'nın yeni adresi Brezilya'nın Internacional takımı oldu. Valencia yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...
2020 yılında geldiği Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçınyla veda eden Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu. Valencia, Brezilya'nın Internacional takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Internacional kulübü, 33 yaşınaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Valencia'nın transferini sosyal medya hesabından yaptığı "Tutkumuzu dünyanın dört bir yanına götürüyoruz!" paylaşımıyla duyurdu.
Açıklamada Brezilya bayrağı, uçak ve Türk bayrağı emojileri yer aldı. Paylaşımdaki videoda ise Internacional formasını taşıyan bir el, yüzü net olarak belli olmasa da formayı Valencia'ya uzatıyor. Internacional'in diğer paylaşımında ise Ekvadorlu golcünün 13 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.
Brezilya takımı üçüncü bir paylaşım yaparak, tecrübeli golcünün transferini resmileştirdi. Internacional açıklamasında "Harika bir hikaye başlasın Enner Valencia!" ifadelerini kullandı. Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 48 maçta forma giyen Valencia 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol krallığını elde etmişti.
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