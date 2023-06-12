İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası! Tanıdık isim yakın zamanda imza atacak iddiası! Sarı lacivertlilerin beklediği haber...

ADANA DEMİRSPOR İLE YOLLARINI AYIRDI

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella için Başkan Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK



Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.