İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası! Tanıdık isim yakın zamanda imza atacak iddiası! Sarı lacivertlilerin beklediği haber...
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak teselli bulan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile yolların ayrılması sonrası aradığı yeni teknik direktörünü bulduğu iddia edildi. İşte o flaş iddia...
Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella'nın oturacağı iddia edildi.
MONTELLA İLE HER KONUDA ANLAŞILDI İDDİASI
Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, DHA'nın haberine göre; kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü öne sürüldü. Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
"DİĞER İSİMLERLE TEMAS KURULMADI"
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanacağı belirtildi.
ADANA DEMİRSPOR İLE YOLLARINI AYIRDI
Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren Vincenzo Montella için Başkan Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.
İRFAN CAN'IN DURUMU NET DEĞİL
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.
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