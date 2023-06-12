Son dakika: Fenerbahçe resmen duyurdu: Jorge Jesus ile yollar ayrıldı
Son dakika... Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'la yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Açıklamda, "Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus’un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. " ifadeleri yer aldı.
SON DAKİKA | Fenerbahçe, teknik adam Jorge Jesus'la yolların ayrıldığını flaş açıklama ile ilan etti.
Twitter'dan yapılan duyuruda "Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. " ifadeleri yer aldı.
İşte o açıklama:
"Çok uzun ve yoğun bir sezonu geride bıraktık. Dünya Kupası ve ülke olarak yaşadığımız büyük deprem afeti nedeniyle lige iki defa ara verilmek zorunda kalındı. Tüm bu dinamiklerin hâkim olduğu 2022-23 Süper Lig Sezonunda, Futbol Takımımız toplam 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek toplamda 2,21 puan ortalamasına ulaştı.
"JESUS İLE ile YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR"
Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonu Avrupa Şampiyonluğu ile tamamlayan Sevilla'ya son 16 turunda elendi. İki kulvarda da son adıma kadar hedeflerine yürüyen Takımımız, Ziraat Türkiye Kupasını müzemize getirdi. Bugün itibariyle 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Jorge Jesus."
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