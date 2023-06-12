Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupası Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi...

"Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, tarih açıklandı mı?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu. Ezeli rakipler bu kez Türkiye Süper Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. İşte, Süper Kupa final tarihi...