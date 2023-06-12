12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupası Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupası Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupası Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa final tarihi...

"Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi...

"Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, tarih açıklandı mı?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detayları merak konusu oldu. Ezeli rakipler bu kez Türkiye Süper Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. İşte, Süper Kupa final tarihi...

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Türkiye Süper Kupası finalinin tarihine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Müsabakanın tarihine ilişkin resmi açıklama yapıldığında tüm detaylar burada yer alacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz açıklama yapılmadı. Süper Kupa finalleri genellikle Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başlarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA