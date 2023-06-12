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Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

"Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası zeferinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Peki, Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

"Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Peki, Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçerek, bugün son maçına çıktığını ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

Portekizli teknik adam, "Son maçımdı bugün. Serbest bir teknik direktörüm. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Kolay olmadı bizim için. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum." dedi.

Ligde son haftalara kadar mücadele ettiklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Kupa kazanmak her zaman önemlidir. Bugün kupayı kazanmayı oyuncularım hak ediyordu. Ligde son haftalara kadar mücadele ettik. Şimdi de ülkenin en önemli ikinci kupasını kazandık. Oyuncularımız ve başkanımız için çok mutluyum. Bu kupayla Fenerbahçe tarihine geçtik." ifadelerini kullandı.

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