Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Portekizli teknik adam, "Son maçımdı bugün. Serbest bir teknik direktörüm. Buraya dair her şeyi iyi hatırlayacağım. Kolay olmadı bizim için. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkem dışında çalıştığım her yerde bir kupa kazandım. Burada da bir kupa kazanmış oldum." dedi.