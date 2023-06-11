11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!

FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'Ler!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
ABONE OL
FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11’Ler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) final heyecanı futbolseverleri sardı. Nefes kesen mücadele öncesinde maça dair detaylar ise arama motorlarında araştırılıyor. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geleceği maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki FB-Başakşehir maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Medipol Başakşehir mücadelesinde nefesler tutuldu. Mücadeleye ilişkin detaylar araştırılırken daha önce bu sezon ligde oynanan iki takım arasındaki iki mücadeleyi de sarı-lacivertli ekip kazandı. Fenerbahçe, yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor. Peki FB-Başakşehir maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FB-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de Altay ve Lincoln kafileye dahil edilirken kulüpten özel izin alan Crespo ve Joshua King kadroya alınmadı.

BAŞAKŞEHİR 3 EKSİKLE GELDİ

Süper Lig'i 36 hafta sonunda 62 puan toplayıp 5. sırada noktalayan Başakşehir'de golcü futbolcu Stefano Okaka, Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi Patryk Szysz ve takım kaptanı Mahmut Tekdemir sakatlıkları gerekçesiyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HASRET, BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 2020'de Süper Lig'de ilk kez şampiyon olmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA