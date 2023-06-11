FB-BAŞAKŞEHİR maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? ZTK final mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11’Ler!

FENERBAHÇE HASRET, BAŞAKŞEHİR İLK PEŞİNDE

Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine İzmir'de son vermeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Tarihinde üçüncü kez finale çıkacak Başakşehir ise 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de Konyaspor'a seri penaltılarla yenilip kupadan olmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, 2020'de Süper Lig'de ilk kez şampiyon olmuştu.