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Denizlispor'a büyük şok! Tahkim Kurulundan ikinci ret kararı

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Denizlispor’a büyük şok! Tahkim Kurulundan ikinci ret kararı

2023-2024 senoznunda tarihinde ilk kez İkinci Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'a Tahkim Kurulundan ikinci kez ret yanıtı geldi. Bu karar Denizlispor'da büyük şoke neden oldu.

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