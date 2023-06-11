Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla kupa törenine çıktı! TFF ceza verecek mi? İşte o talimat...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçerken kupayı 7.kez müzesine götürmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı lacivertliler kupa törenine 5 yıldızlı forma ile çıktı. Peki Fenerbahçe ceza alacak mı? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fenerbahçe, 9 yıl sonra bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.
BATSHUAYI'DEN ZAFER GOLLERİ
Bu yıl 61.'si düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 1 ve 29. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.
7.KEZ MÜZEDE
Kupada 18. kez final oynayan Fenerbahçe, son olarak 2013 yılında Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Kanarya, bugünkü şampiyonlukla birlikte Türkiye Kupası'nı 7. kez kazandı.
FORMAYA TÜRK BAYRAĞINI KOYABİLECEK
TFF statüsü gereği sarı lacivertliler gelecek sezon formasına lig şampiyonu olan Galatasaray ile birlikte Türk bayrağı koyabilecek.
KUTLAMAYA 5 YILDIZLI FORMA İLE ÇIKTILAR
Kupa zaferi sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular kupa törenine Tük bayraklı ve 5 yıldızlı Fenerbahçe formalarıyla birlikte çıktı.
CEZA MI GELECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre kulüpler, federasyonun kabul ettiği logoların dışında bir logayla sahaya çıkamıyor. Bu nedenden dolayı Fenerbahçe'ye bu hamlesi sonrası sarı lacivertlilere ceza gelebilir.
FENERBAHÇE'DEN RAKİBE ALKIŞ
Fenerbahçeli futbolcular ve Teknik Direktör Jorge Jesus kupa töreninde ikincilik madalyalarını alan Başakşehirli futbolcuları ve hakemleri koridor yaparak alkışladı. Fenerbahçe taraftarları ise eski kaptan, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tezahüratlarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler ise maçın yıldızı ödülünü aldı.
BÜYÜK COŞKU YAŞANDI
Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Ak Parti Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti. Fenerbahçeli oyuncular kupa coşkusunu yaşadı. Başakşehir takımı oyuncuları da kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi alkışladı.
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