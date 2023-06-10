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Taksim meydanında eğlenen City ve Inter taraftarları stada otobüslerle taşındı

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Giriş Tarihi: 10.06.2023
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Taksim meydanında eğlenen City ve Inter taraftarları stada otobüslerle taşındı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Taksim meydanında zaman geçirdikten sonra maç saatinin yaklaşmasıyla bilet kontrolünün ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'na otobüslerle taşındı.

Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Taksim'de eğlenip esnaftan alışveriş yapan taraftarlar otobüslerle stada taşındı. Taksim Meydanı'nda bekleyen İnter taraftarları meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde eğlendi.

Taraftarlar Beşiktaş Stadı yanında kendilerini Olimpiyat Stadına götürecek otobüslere yönlendi. Burada bilet kontrolü yapıldıktan sonra otobüslerle stada gittiler.

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