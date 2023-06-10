İstanbul'da dev final! 1.5 milyar insan ekran başında! Manchester City mi? Inter Mı? İşte ilk 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra tüm dünyanın gözü bir kez daha, İstanbul'daki dev finalde. Kupayı Hakan Çalhanoğlu mu, İlkay Gündoğan mı kaldıracak? İşte, Manchester City ve Inter maçının ilk 11’leri…
Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak.
İlkay Gündoğan'lı Manchester City ile Hakan Çalhanoğlu'lu İnter Avrupa'nın en büyüğü olmak için İstanbul'da sahneye çıkıyor.
Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi.
İŞTE 11'LER
Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Edin Dzeko
Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland
SAHADA İKİ TÜRK!
İstanbul'daki finalde iki Türk sahaya çıkacak. Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan ile karşılaşacak.
İki Türk de kupayı kaldırmak için mücadele edecek.
32 AMBULANS 180 SAĞLIKÇI HAZIR
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, toplamda 16 ambulansı organizasyon için stat haricinde hazır bulundururken ayrıca 6 sağlık çadırında sağlık hizmeti sunuluyor. Stat çevresinde ve içinde ise 32 ambulans, 8 revir, 2 sağlık çadırı ve 180 sağlık personeli hazır bulunduruluyor.
15 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
İstanbul Valisi Davut Gül: 15 bin polis görevlendirildi. Her şey kusursuz. İstanbul'umuzun marka değerini daha üst seviyeye çıkarabilecek tedbirlerimiz de alındı.
2005 EFSANESİ HÂLÂ DİLLERDE
25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Liverpool'un Milan karşısında 3-0 gerideyken durumu 3-3'e getirip penaltılarla kupayı kazandığı maç, tarihin en iyi finali olarak hafızalara kazıdı.
1.5 MİLYARA YAKIN KİŞİ İZLEYECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Yüzlerce ülkede canlı yayınlanacak maçı dünyada 1.5 milyara yakın kişi izleyecek. Uzmanlar finalin İstanbul'un tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-YDS SONUÇ EKRANI! e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? sonuc.osym.gov.tr
- Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...
- Yeni evleneceklere müjde! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? e-devlet başvuru ekranı!
- Manchester City-İnter maçı canlı şifresiz izle! 10 Haziran Manchester City- İnter Şampiyonlar Lig'i maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Survivor 2023 şampiyonu ne zaman belli olacak? Survivor finale hangi isimler kaldı? Yarı finale kalan 2 yarışmacı...
- Haziran kira atış oranı 2023! Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Konut, iş yeri örnek hesaplama!
- 'Benim için dua edin' demişti! Sosyal medyadan duyurdu... Survivor Nagihan Karadere kanseri yendi mi, sağlık durumu nasıl?
- Emlak Konut Yenişehir Evleri kura sonuçları açıklandı mı? THY Arnavutköy Emlak Konut çekilişi ne zaman? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 örnek ödeme planı!
- Ankara'da patlama son dakika! MKE roket fabrikasında yangın mı çıktı, neden patladı? Elmadağ roket fabrikası nerede?
- Yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz ara zam asgari ücret toplantısı ne zaman 2023?
- YKS sınavı saat kaçta? 2023 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav bilgileri...
- Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL kayıt yenileme ne zaman sona eriyor? 2023 MEB takvimi