İstanbul’da dev final! 1.5 milyar insan ekran başında! Manchester City mi? Inter Mı? İşte ilk 11’ler...

Şampiyonlar Ligi finali için 18 yıl aradan sonra dünyanın gözü bir kez daha İstanbul'da olacak.

İlkay Gündoğan'lı Manchester City ile Hakan Çalhanoğlu'lu İnter Avrupa'nın en büyüğü olmak için İstanbul'da sahneye çıkıyor.

Futbol dünyasının en büyük şöleni Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve İstanbul sokaklarını dolduracak yüz binlerce taraftar ve 118 ülkede TV başındaki milyarlarca insan tarafından takip edilecek. Finalist takımlar Inter ve Manchester City'nin taraftarları dün kafileler halinde İstanbul'daki havaalanlarına geldi.