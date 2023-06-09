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Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı Atv'de! Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak

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Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı Atv’de! Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı başlıyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak finalde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele ve mücadele sonrası kupa töreni sadece ATV'de olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı Fenerbahçe – Medipol Başakşehir F.K. karşılaşması atv'de!

Naklen yayınlanacak Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir F.K. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali, 11 Haziran 2023 Pazar akşamı saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Final maçının ardından saat 23.00'de başlayacak olan Kupa Töreni de yine atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

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