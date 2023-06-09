Ziraat Türkiye Kupası Final heyecanı Atv'de! Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı başlıyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanacak finalde Fenerbahçe ile Başakşehir İzmir'de karşı karşıya gelecek. Mücadele ve mücadele sonrası kupa töreni sadece ATV'de olacak.
Ziraat Türkiye Kupası Final maçı Fenerbahçe – Medipol Başakşehir F.K. karşılaşması atv'de!
Naklen yayınlanacak Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir F.K. arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali, 11 Haziran 2023 Pazar akşamı saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak 2023? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri bu ay yatacak mı?
- Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!
- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
- Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?
- Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Emekli Bayram ikramiyeleri ayın kaçında yatacak?
- e-Okul devamsızlık girişi ne zaman kapanıyor 2023? e-Okul sistemi not girme kapandı mı? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- Çocuklu aileler hemen başvursun! Ödemeler yükseldi! 3.038 TL nakit verilecek! T.C Kimlik numarasının ilk hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5...
- 8 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, en son kim elendi? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sembolü alan yarışmacı...
- Survivor büyük final ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Survivor 2023 finale hangi isimler, yarışmacılar kaldı?