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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

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Giriş Tarihi: 09.06.2023
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A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

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