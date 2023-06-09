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Galatasaray'ın Celta Vigo'ya kiraladığı Haris Seferovic geri döndü

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Galatasaray’ın Celta Vigo’ya kiraladığı Haris Seferovic geri döndü

Sezon başında Galatasaray'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı Haris Seferovic, devre arasında Celta Vigo'ya kiralanmıştı. İsviçreli yıldız, kiralık sözleşmesinin bitimiyle eski takımının yolunu tuttu.

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