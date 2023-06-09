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SON DAKİKA! Teknik Direktör İlhan Palut Çaykur Rizespor ile anlaştı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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SON DAKİKA! Teknik Direktör İlhan Palut Çaykur Rizespor ile anlaştı

SON DAKİKA HABERİ: Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut ile anlaştığını açıkladı. Palut, için ilerleyen günlerde imza töreni düzenlenecek.

Çaykur Rizespor, bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Bülent Korkmaz yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Karadeniz ekibi, takımın başına İlhan Palut'u getirdi.

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak. Yeni teknik direktörümüz İlhan Palut'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verdildi.

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