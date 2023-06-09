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Orkun Kökçü'den sürpriz transfer! Portekiz yolculuğu için 40 milyon Euro bonservis...

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Giriş Tarihi: 09.06.2023 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
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Orkun Kökçü’den sürpriz transfer! Portekiz yolculuğu için 40 milyon Euro bonservis...

A Milli Takımımızın yıldız isimlerinden olan Orkun Kökçü şampiyonluk yaşadığı Feyenoord'dan ayrılma kararı aldı. Orkun, Benfica ile anlaşma sağlarken Portekiz ekibi Feyenoord'a 30 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus ödeyecek.

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