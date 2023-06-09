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Liverpool'un yıldızı Naby Keita Werder Bremen'e transfer oldu

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Giriş Tarihi: 09.06.2023
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Liverpool’un yıldızı Naby Keita Werder Bremen’e transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini duyurdu.

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