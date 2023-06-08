UEFA’nın dev kupasının maketi Taksim Meydanı’na yerleştirildi! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyon Ligi finali için heyecan dorukta. İstanbul'da gerçekleşecek dev karşılaşması öncesinde Taksim'e Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Dev kupayı gören vatandaşlar ve turistler önünde fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.
UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan devi Inter arasında kıran kırana geçecek final karşılaşmasıyla oynanacak.
İki ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi. Taksim Meydanına kurulan Şampiyonlar ligi kupasının maketiyle bazı vatandaşlar ve turistler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
TARİHTE BİR İLK!
Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmek için kıran kırana bir rekabetin içerisine girecekler.
Final maçında zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.
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