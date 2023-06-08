UEFA’nın dev kupasının maketi Taksim Meydanı’na yerleştirildi! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi...

TARİHTE BİR İLK!

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmek için kıran kırana bir rekabetin içerisine girecekler.

Final maçında zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.