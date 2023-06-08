Pendikspor Süper Lig’e yükseldi! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pendikspor'u kutladı. Başkan Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.