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Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz izle! 8 Haziran Pendikspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023
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Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz izle! 8 Haziran Pendikspor-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. Lig Play Off finali!

"Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı tarafından araştırılıyor. Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve Süper Lig'e çıkan son takım belli olacak. Maçın detaylarını merak eden futbolseverler, Pendikspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorusunu da gündeme taşıyor. İşte, canlı şifresiz maç izleme ekranı!

Şifresiz canlı maç izle! "Pendikspor Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı futbolseverler tarafından araştırılıyor. TFF 1.Lig Play Off Final mücadelesinde Pendikspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. İşte, Pendikspor Bodrumspor maçı şifresiz, kesintisiz canlı yayın izleme ekranı!

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor Bodrumspor maçı 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Yukarıdaki linki internet tarayıcınıza kopyalayarak maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrumspor:

Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

Pendikspor:

Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

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