Şampiyonlar Ligi finaline Türk damgası! İlkay Gündoğan ya da Hakan Çalhanoğlu tarihe geçecek
10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali bir ilke de sahne olacak. Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ya da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek.
İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak.
Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak.
Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.
İLKAY GÜNDOĞAN 12, HAKAN ÇALHANOĞLU 11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.
Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.
4 TÜRK KÖKENLİ FUTBOLCU, FİNAL HEYECANI YAŞADI
Bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın kadrosunda bulunurken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.
Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.
Arda Turan'ın 2011 ile 2015 yılları arasında formasını giydiği İspanya ekibi Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.
Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda finalde oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldıran taraf oldu.
Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.
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