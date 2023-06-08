Bafetimbi Gomis Galatasaray’a vedasını duyurdu: Bir gün yine buluşacağız!

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Gomis ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!"

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.