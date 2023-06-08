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Bafetimbi Gomis Galatasaray'a vedasını duyurdu: Bir gün yine buluşacağız!

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Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
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Bafetimbi Gomis Galatasaray’a vedasını duyurdu: Bir gün yine buluşacağız!

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yaprak dökümü başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından takıma veda ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı takıma veda ettiğini açıkladı.

"BİR GÜN YİNE BULUŞACAĞIZ"

Gomis ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!"

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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