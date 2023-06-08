İngiliz temsilcisi West Ham United UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde West Ham United, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İngiliz ekibi ilk kez kupayı müzesine götürmenin sevincini yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalya ekibi Fiorentina ile İngiliz temsilcisi West Ham United, Çekya'nın Başkent'ti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Fiorentina'nın kaptanı Cristiano Biraghi'nin ceza sahası içinde topa eliyle müdahale sonunda VAR'dan gelen uyarının ardından İspanyol Hakem Del Cerro Grande penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına geçen Said Benrahma'nın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve West Ham United 1-0 öne geçti.
İtalyan ekibi, maçın 67. dakikasında Giacomo Bonaventura'nın golüyle eşitliği yakaladı. İngiliz ekibi, maçın 90. dakikasında Jarrod Bowen'ın topu ağlara göndermesiyle tekrar öne geçti. Mücadelede başka gol olmazken West Ham United, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, bu yıl ikincisi düzenlenen kupayı müzesine götüren takım oldu.
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