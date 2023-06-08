İngiliz temsilcisi West Ham United UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu!

İtalyan ekibi, maçın 67. dakikasında Giacomo Bonaventura'nın golüyle eşitliği yakaladı. İngiliz ekibi, maçın 90. dakikasında Jarrod Bowen'ın topu ağlara göndermesiyle tekrar öne geçti. Mücadelede başka gol olmazken West Ham United, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek, bu yıl ikincisi düzenlenen kupayı müzesine götüren takım oldu.

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