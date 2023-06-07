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Son dakika | Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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Son dakika | Demir Grup Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

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