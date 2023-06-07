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Galatasaray Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı

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Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Galatasaray Okan Buruk’un sözleşmesini uzattı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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