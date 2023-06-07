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Giresunspor mu? İstanbulspor mu? Süper Lig'de küme düşen ikinci takım belli oluyor

SPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Giresunspor mu? İstanbulspor mu? Süper Lig’de küme düşen ikinci takım belli oluyor

Ateş hattındaki kader maçları bugün oynanacak. 37 puanlı Giresunspor evinde Antalyaspor’u konuk edecek. 38 puanlı İstanbulspor ise Ümraniyespor’la karşılaşacak. Kritik maçların sonucunda Ümraniyespor’un ardından küme düşen ikinci takım belirlenecek.

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