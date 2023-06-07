Borussia Dortmund Bellingham için Real Madrid ile anlaştı!

İspanya LaLiga'da sezonu 2'nci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı.

İspanyol ekibi, Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı. Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamaya göre Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon Euro sabit transfer bedeli ödeyecek.