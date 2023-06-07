CANLI | Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. İkincilik yarışında kıyasıya geçen mücadeleyi bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar bu maçı kazanması halinde Süper Lig'i istediği sırada bitirecek. İşte, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki 11'i...
Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
77 puanla 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip, karşılaşma sonucunda 3 puanı elde ederse 2022-2023 sezonunu 2. olarak tamamlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı da Ümit Öztürk yönetecek.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Omar, Umut, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, Pozuelo, Moreno, Michalak, Diouf
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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