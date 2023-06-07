CANLI | Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı devam ediyor. 38. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

77 puanla 3. sırada bulunan siyah beyazlı ekip, karşılaşma sonucunda 3 puanı elde ederse 2022-2023 sezonunu 2. olarak tamamlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı da Ümit Öztürk yönetecek.