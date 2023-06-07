BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?

GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.

Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.

Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.