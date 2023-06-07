BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u sahasında konuk etti. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçın sonrasında sporseverler detayları araştırmaya başladı. Siyah-beyazlıların hedefi 3 puan elde ederek sezonu 2. sırada kapatmak. İşte BJK-Konyaspor mücadelesi sonucu...
Beşiktaş-Konyaspor maçının sona ermesiyle taraftarlar detayları araştırmaya başladı. Süper Lig'de 44. randevuda buluşan iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Nefesleri kesen maçın sonuçlanmasıyla arama motorlarında, "Beşiktaş-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 07 Haziran Çarşamba BJK-Konyaspor maç özeti...
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇ SONUCU
Ligin son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
BEŞİKTAŞ 3. SIRADA BİTİRDİ
Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin önüne, 2. sıraya yerleşme şansını kaçırdı. Siyah beyazlı ekip sezonu 78 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 51 puanla 8. sırada tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un pasında Aboubakar'ın penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
6. dakikada Salih Uçan'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gedson Fernandes, ayağından açtığı topu tekrar önüne alarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada Ahmet Oğuz'un kaptırdığı topu kazanan Cenk Tosun, ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
41. dakikada sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun'un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası içinde kaleci Sehic'i çalımlayarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
45+2. dakikada topla ilerleyen Pozuelo'nun pasında ceza yayı gerisinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
47. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Mahir Emreli'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Moreno'nun ara pasıyla topla buluşan Pozuelo, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.
62. dakikada Beşiktaş skorda eşitliği sağladı. Soldan Maxim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl'e aktardı. Tayfur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 3-3.
90+1. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.
GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor karşılaşmasına Kasımpaşa maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak çıktı.
Savunmada geçen hafta görev yapan Necip Uysal'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik adam, Omar Colley'i oynattı.
Güneş, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş'ı görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunmayı Valentin Rosier, Welinton Souza, Omar Colley ve Umut Meraş dörtlüsünden kurdu. Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.
ATIBA VEDA ETTİ
Beşiktaş, 10 yıldır siyah-beyazlı formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atiba Hutchinson'a veda töreni düzenledi.
Siyah-beyazlı futbolcular sahaya arkasında Atiba'nın forma numarası 13'ün yer aldığı ve İngilizce "Teşekkürler Atiba" yazan tişörtlerle çıkarken, orta saha yuvarlağına "Ayrılıklar da sevdaya dahil" yazılı bir pankart açıldı.
Takım arkadaşlarından sonra anonsla sahaya çıkan tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra ısınmaya devam siyah-beyazlı ve Konyasporlu oyuncular da alkışladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya çiçek ve plaket verirken, kapalı tribünde yer alan taraftarlar, tribünlere çağırdığı Atiba'ya çiçek ve konfeti atarak veda etti.
Siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Atiba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
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