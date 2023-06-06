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Karim Benzama resmen Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde! El-İttihad ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Karim Benzama resmen Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi’nde! El-İttihad ile sözleşme imzaladı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Fransız yıldız Karim Benzama'yı transfer ettiğini duyurdu. Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı. İşte detaylar..

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