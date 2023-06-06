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Canlı | Başakşehir-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Süper Lig'in son haftası...

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Canlı | Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM Süper Lig’in son haftası...

Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Başakşehir rakibini yenerek Süper Lig'i 5. olarak tamamlamak istiyor. Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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