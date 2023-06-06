UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor

EDEN ARENA, 10 YIL ARADAN SONRA BİR FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da, 10 yıl sonra bir Avrupa kupası finali oynanacak. Eden Arena, en son 30 Ağustos 2013 tarihinde sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Bayern Münih, penaltı atışları sonucu rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürmüştü.



WEST HAM UNİTED, BU SEZON KONFERANS LİGİ'NDE HİÇ YENİLMEDİ

West Ham United, bu sezon Konferans Ligi'nde 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, hiç yenilmedi. Konferans Ligi'ne play-off turundan başlayan İngiliz ekibi, play-off'ta Danimarka temsilcisi Viborg'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek gruplara katılma hakkı elde etti. B grubunda Anderlecht, Silkeborg ve FCSB ile mücadele eden West Ham, oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile eşleşen David Moyes'in öğrencileri, rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 4-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final aşamasında Belçika temsilcisi Gent ile karşılaşan West Ham, ilk müsabakada deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evindeki rövanş maçında rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Hollanda takımı AZ Alkmaar'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İngilizler, adını finale yazdırdı. Oynadığı 14 karşılaşmada 33 gol atan West Ham, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.





FİORENTİNA, KONFERANS LİGİ'NİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDU

Fiorentina, bu sezon Konferans Ligi'nde çıktığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Turnuvaya play-off aşamasından başlayan mor menekşeler, bu turda Hollanda ekibi Twente'yi 2-1 ve 0-0'lık skorlarla yenerek gruplara kaldı. A grubunda Medipol Başakşehir, Hearts ve Rigas Skola ile mücadele eden Fiorentina, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla aynı puana sahip Başakşehir'in ardından averajla ikinci sırada gruptan çıktı. Son 16 play-off turunda Braga ile karşılaşan İtalyan ekibi, rakibini 4-0 ve 3-2 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı. Son 16 turunda Sivasspor ile eşleşen Fiorentina, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Lech Poznan'ı ilk maçta deplasmanda 4-1 yenen mor menekşeler, rövanş maçında rakibine 3-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı. Yarı finalin ilk karşılaşmasında Basel'e sahasında 2-1 kaybeden Fiorentina, ikinci maçı 3-1 kazanarak finaldeki yerini aldı. Oynadığı 16 maçta 38 gol kaydeden Fiorentina, bu sezon Konferans Ligi'nin en skorer takımı olmayı da başardı.



FİORENTİNA'DA CABRAL, WEST HAM'DA ANTONİO DİKKAT ÇEKİYOR

Arthur Cabral, bu sezon Fiorentina'nın Konferans Ligi'ndeki en golcü ismi oldu. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Konferans Ligi'nde forma giydiği 15 maçta 8 gol kaydetti. İtalyan ekibinin 30 yaşındaki sol beki Cristiano Biraghi de 6 asistle asist krallığın en üstünde yer aldı. West Ham'ın en skorer oyuncusu ise 10 maçta 7 gol, 1 asistlik performansa imza atan Michail Antonio oldu.