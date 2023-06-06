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Trabzonspor'dan futbolu bırakan Marek Hamsik'e teşekkür plaketi!

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Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Trabzonspor’dan futbolu bırakan Marek Hamsik’e teşekkür plaketi!

Futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'e Trabzonspor tarafından teşekkür plaketi verildi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda takıma katılan futbolcuya, kariyerini sonlandırma kararının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından teşekkür plaketi sunulduğu belirtildi.

"TRABZONSPOR FORMASI ALTINDA KARİYERİNİ SONLANDIRMASI BİZİM İÇİN GURUR"

Kafkas, şampiyonluk hikayesinde Marek Hamsik ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ayrılığı bir veda olarak görmüyoruz. Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'ın şahsında, yönetim kurulu olarak Trabzonsporumuza verdiği emeklerden ötürü Marek Hamsik'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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