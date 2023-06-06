Trabzonspor’dan futbolu bırakan Marek Hamsik’e teşekkür plaketi!

"TRABZONSPOR FORMASI ALTINDA KARİYERİNİ SONLANDIRMASI BİZİM İÇİN GURUR"

Kafkas, şampiyonluk hikayesinde Marek Hamsik ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ayrılığı bir veda olarak görmüyoruz. Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'ın şahsında, yönetim kurulu olarak Trabzonsporumuza verdiği emeklerden ötürü Marek Hamsik'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.