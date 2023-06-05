Anadolu Efes son saniyede güldü! Fenerbahçe ile durum eşitlendi...

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler üretti. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 16. dakikada 13 sayılık fark yakaladı: 39-26. Larkin ve Clyburn ile skor üreten Anadolu Efes, bitime 29 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Fenerbahçe, soyunma odasına 45-40 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün kaydettiği basketle 25. dakikada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 51-53. Kalan bölümde etkili performansını sürdüren ve Bryant ile kritik sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, son bölüme 65-61 önde girdi.