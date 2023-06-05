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Zlatan Ibrahimovic futbol kariyerini noktaladı!

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Zlatan Ibrahimovic futbol kariyerini noktaladı!

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın tecrübeli yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

İsveçli yıldız isim Milan'ın Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kulübe, yöneticilere ve taraftarlara yürekten teşekkür ediyorum. Beni evimde hissettirdiniz, hayatım boyunca bir Milanista olarak kalacağım. Futbola veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 819 maça çıkan Ibrahimovic, 493 gol ve 201 asiste imza attı.

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