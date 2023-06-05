Zlatan Ibrahimovic futbol kariyerini noktaladı!

İsveçli yıldız isim Milan'ın Hellas Verona'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kulübe, yöneticilere ve taraftarlara yürekten teşekkür ediyorum. Beni evimde hissettirdiniz, hayatım boyunca bir Milanista olarak kalacağım. Futbola veda etme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 819 maça çıkan Ibrahimovic, 493 gol ve 201 asiste imza attı.