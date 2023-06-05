Fenerbahçe’den tarihi fiyasko!

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon transfere 45 milyon Euro'ya yakın bir para harcadı. Kanarya, tarihinde daha önce bir sezonda hiç bu kadar para harcamamıştı! Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Sarı-Lacivertliler'in hedefi 9 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşmaktı. Sezona harika bir giriş yapan hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Kanarya, sonra ise çöküşe geçti.