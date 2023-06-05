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Fenerbahçe'den tarihi fiyasko!

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Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Fenerbahçe’den tarihi fiyasko!

Kanarya, târihinin en çok bonservis harcadığı sezonunu geride bıraktı ancak ortada ise adeta bir enkaz kaldı. Kâbus gibi geçen yıl, Galatasaray derbisi ile sona erdi. Fenerbahçe, önce şampiyonluğu kaptırdı, sonra da ezeli rakibine 3-0'lık skorla mağlup olurken, Sarı-Lacivertliler adeta ucuz kurtuldu. Bu sonuçla Ali Koç, 5. sezonunda da hüsrana uğradı

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon transfere 45 milyon Euro'ya yakın bir para harcadı. Kanarya, tarihinde daha önce bir sezonda hiç bu kadar para harcamamıştı! Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Sarı-Lacivertliler'in hedefi 9 yıl sonra ligde mutlu sona ulaşmaktı. Sezona harika bir giriş yapan hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Kanarya, sonra ise çöküşe geçti.

SAHADAN SİLİNDİ

Ligde şampiyonluğu ezeli rakibi Aslan'a bırakan Fenerbahçe, fiyasko gibi bir sezonu arkasında bıraktı. Düşme hattındaki takımlara verdiği puanların ardından zirvenin uzağında kaldı. Şampiyonluk maçı olarak görülmesi beklenen derbiye çıkılırken ise Galatasaray şampiyonluğunu çoktan ilan etmişti. Kanarya, hem sahasında hem de deplasmana Aslan'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, oynanan 2 karşılaşmada da adeta sahadan silindi.

YİNE HÜSRAN

Dün akşamki maçta ise Jesus'un öğrencileri, pozisyona dahi girmekte zorlandı. Sene başında 5.2 milyon euroya transfer edilen Luan Peres, sene boyunca sakatlıklarla boğuştu, Cim Bom karşısında ise kırmızı kart görüp, takımını yaktı. Kanarya, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçtan da tek bir galibiyet dahi çıkaramadı. Jesus, sürekli olarak kadro tercihleri ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

ELDE KALDI KUPA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün başındaki 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Şimdi ise Kanarya'nın elinde sadece kupa kaldı. Sarı-Lacivertliler, 11 Haziran'da Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Söz konusu mücadeleden de farklı bir sonuç çıkarsa Koç'un nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

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