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Başkan Erdoğan'dan Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan sporculara tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile tarih yazan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Milli Takımımıza ve 3'üncü olan Erkek Tekvando Milli Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, altın ve bronz madalya alan sporcuların isimleri ve görsellerine de yer verildi.

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