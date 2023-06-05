Başkan Erdoğan’dan Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan sporculara tebrik

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3'ü altın 6 madalya ile tarih yazan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Milli Takımımıza ve 3'üncü olan Erkek Tekvando Milli Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.