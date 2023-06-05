Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferi için yanıt: Satmayacağız
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde Galatasaray'la adı geçen Uğurcan Çakır'ın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan'ın takımlarında kaptan olduğunun altını çizerken "Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Doğan, son dönemde adı Galatasaray'la geçen milli file bekçisi için, "Ben Uğurcan Çakır'ı satmam" dedi.
"UĞURCAN KAPTANIMIZI SATMAM"
Bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." sözlerini sarf etti.
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