Trabzonspor’dan Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferi için yanıt: Satmayacağız

"UĞURCAN KAPTANIMIZI SATMAM"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." sözlerini sarf etti.