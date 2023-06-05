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Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferi için yanıt: Satmayacağız

SPOR
Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Trabzonspor’dan Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferi için yanıt: Satmayacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde Galatasaray'la adı geçen Uğurcan Çakır'ın transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan'ın takımlarında kaptan olduğunun altını çizerken "Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Doğan, son dönemde adı Galatasaray'la geçen milli file bekçisi için, "Ben Uğurcan Çakır'ı satmam" dedi.

"UĞURCAN KAPTANIMIZI SATMAM"

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl sözleşmesini uzatan Uğurcan Çakır'ın, Trabzonspor ile kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

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