Royal Antwerp Belçika’da 66 yıl sonra şampiyon oldu!

Bu yıl Belçika Kupası'nı da müzesine götüren kulüp, tarihinde ilk defa aynı sezonda hem lig hem de kupada şampiyon oldu.

Aktif kariyerinde PSV, Barcelona, Bayern Münih ve Milan kulüplerinin formasını giyen Van Bommel, kulüpteki ilk sezonunda önemli bir başarıya imza attı.