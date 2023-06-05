Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aday çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gidecek!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aday çıkması durumunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı. Koç yaptığı açıklamada, "Daha önce Fenerbahçe'mizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, aday çıkması durumunda olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı.
Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında futbolda şampiyonluk hasretinin 9 sezona çıktığını hatırlattı.
"ADAY ÇIKMASI HALİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTMEYE HAZIRIM"
"Kulübümüzün çatısı altında başkan olarak görevde bulunduğum 5. sezon itibariyle futbol takımımız, Fenerbahçe için tek başarı kriteri olan şampiyonluğa ne yazık ki ulaşamamıştır. Bu gerekçe ve camiamızın içerisinde bulunduğu negatif durum nedeniyle bazı görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle, Fenerbahçe'yi hayatının odağına koyan, başarısıyla mutlu olan üzüntüsüyle kahrolan her bir taraftarımızın, üyelerimizin yaşadıklarını anlıyor, en derinden hissediyoruz. Tüm bu duyguların bir yansıması olarak camiamızın bir bölümünden gelen olağanüstü genel kurul taleplerini de anlayış ve saygıyla karşılıyoruz. Daha önce Fenerbahçe'mizi yönetmeye talip olacak değerli başkan ve yönetim kurulu adayları olması halinde olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu belirtmiştim. Bu duruşumun arkasında olduğumu vurgulamakla birlikte çağrıyı yaptığım günden itibaren bugüne dek resmi bir aday çıkmadığı da kamuoyunun malumudur."
"CAMİAMIZ NE YAZIK Kİ BİRBİRİNDEN AYRIŞMIŞ DURUMDADIR"
Ali Koç, sarı-lacivertli camianın ayrıştığına dikkati çekti.
Riskler olmasına rağmen seçime gideceğini vurgulayan Koç, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugün itibariyle Fenerbahçe 9 sezondur şampiyonluktan uzak kalmış, üst üste yaşanan olumsuzluklar her şeyi etkiler duruma gelmiş ve camiamız ne yazık ki birbirinden ayrışmış durumdadır. Tüm bu gerçekler çerçevesinde, yeni sezonun takım planlaması sürecine girilmişken henüz bir başkan adayının olmaması, olağanüstü seçimli genel kurulun -tüzüğümüz gereği yapılabileceği tarih de dikkate alındığında- Fenerbahçe'yi bir sezon daha hedeflerinden uzaklaştırma riski taşıdığı yadsınamaz bir gerçektir. Olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi halinde yeni yönetim kurulunun görev süresinin 1 yıl ile sınırlı olması da istikrarlı bir çalışma yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bu risklere rağmen başkan aday çıkması durumunda bugün de olağanüstü genel kurula gitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum. Bu yol tercih edilmediği taktirde ise Haziran 2024'te yapılacak olağan seçimli genel kurulumuzda aday olacak kongre üyelerimizin aday oldukları tarihten itibaren devralacakları göreve en iyi ve sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları adına kulübümüzün her türlü imkan, bilgi ve detayları, hukuki çerçevede değerli başkan adaylarına açık olacaktır. İhtiyaçları olması halinde soracakları sorulara tarafımızdan yanıt alabileceklerdir."
"KISA VADEDE HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI"
Koç, futbol takımıyla ilgili gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarına değinerek, "2023-24 sezonunun futbol takımı planlaması hayata geçirilmeye başlamış, eksikler tespit edilmiş, Fenerbahçe'nin hedefleri çerçevesinde bütçesel planlamalar yapılmış, transfer görüşmeleri yürütülmektedir. Kısa vadede futbol takımımızın önünde Türkiye Kupası hedefi bulunmaktadır. Sizlerden ricam önce 11 Haziran günü Türkiye Kupası'nı kaldırmak ve bu netice sonrasında sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamak adına Fenerbahçe'mizin etrafında kenetlenmemizdir. Fenerbahçe'nin ana ihtiyacı taraftarlarının gücünü arkasında hissetmesidir." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! Enerjiyi kat kat artırıyor! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...
- Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktor bile şaşırdı! 'Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey' Midesinden 63 tane...
- Yalı Çapkını final mi yapıyor? Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? 36. bölüm tarihi...
- 2023 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2023 yılı takvimi....
- Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?
- Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan mesleği ne, nerelerde çalıştı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...