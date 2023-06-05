Beşiktaş'tan Ivan Perisic atağı!
On numara ve stoper transferlerine odaklanan Kara Kartal, bir süperstarı gündemine aldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın da devrede olduğu Ivan Perisic'i listesine ekledi. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menajerinden maliyeti için bilgi istedi, gelecek yanıta göre adım atılacak.
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta savunmaya takviye yapmayı hedeflemişti. Kara Kartal, bu doğrultuda bu bölgeye Yerry Mina ya da Jason Denayer'i kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak bu iki isim için herhangi bir mesafe kat edilemedi. On numara için de Anderson Talisca'da şu anda belirsizlik sürerken, Davy Klaasen için girişimler sürüyor.
Siyah-Beyazlı ekibin takviye yapmak istediği mevkilerden bir diğeri de kanat... Beşiktaş'ın listesine giren isim ise İvan Perisic. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hırvat futbolcu, şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyiyor.
ORTA YOL ARANACAK
44 maçta 1 gol ve 12 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı öne sürüldü. Bu konuda oyuncunun menajerliğini yapan şirketten maliyet konusunda bilgi istendi.Tottenham'da senelik 9 milyon Euro bandında kazanan Perisic için gelecek cevap bekleniyor. Eğer yıllık ücret konusunda orta bir yol bulunursa oyuncu ile de görüşmeler başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vergi affı süresi uzatıldı mı, başvurular ne zaman bitiyor? Vergi affı kapsamına giren borçlar listesi ne?
- Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli? Hafize Gaye Erkan mesleği ne, nerelerde çalıştı?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 5 Haziran PUAN DURUMU!
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
- Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sigara fiyat listesi açıklandı mı, belli oldu mu? İşte güncel sigara fiyatları...
- EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı?
- Memur emekliye zam oranı netleşti! %85 zam kesinleşti, en düşük 22.000 TL ödenecek! Ek artış, toplu sözleşme, seyyanen! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
- Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç çıktı? TEFE - TÜFE...
- Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...