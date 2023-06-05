Beşiktaş’tan Ivan Perisic atağı!

Siyah-Beyazlı ekibin takviye yapmak istediği mevkilerden bir diğeri de kanat... Beşiktaş'ın listesine giren isim ise İvan Perisic. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hırvat futbolcu, şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyiyor.

ORTA YOL ARANACAK

44 maçta 1 gol ve 12 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı öne sürüldü. Bu konuda oyuncunun menajerliğini yapan şirketten maliyet konusunda bilgi istendi.Tottenham'da senelik 9 milyon Euro bandında kazanan Perisic için gelecek cevap bekleniyor. Eğer yıllık ücret konusunda orta bir yol bulunursa oyuncu ile de görüşmeler başlayacak.