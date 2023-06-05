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Beşiktaş'tan Ivan Perisic atağı!

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Giriş Tarihi: 05.06.2023
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Beşiktaş’tan Ivan Perisic atağı!

On numara ve stoper transferlerine odaklanan Kara Kartal, bir süperstarı gündemine aldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın da devrede olduğu Ivan Perisic'i listesine ekledi. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun menajerinden maliyeti için bilgi istedi, gelecek yanıta göre adım atılacak.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta savunmaya takviye yapmayı hedeflemişti. Kara Kartal, bu doğrultuda bu bölgeye Yerry Mina ya da Jason Denayer'i kadrosuna katmayı hedefliyordu. Ancak bu iki isim için herhangi bir mesafe kat edilemedi. On numara için de Anderson Talisca'da şu anda belirsizlik sürerken, Davy Klaasen için girişimler sürüyor.

Siyah-Beyazlı ekibin takviye yapmak istediği mevkilerden bir diğeri de kanat... Beşiktaş'ın listesine giren isim ise İvan Perisic. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Hırvat futbolcu, şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın formasını giyiyor.

ORTA YOL ARANACAK
44 maçta 1 gol ve 12 asist yapan 34 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon planlamasında yer almayacağı öne sürüldü. Bu konuda oyuncunun menajerliğini yapan şirketten maliyet konusunda bilgi istendi.Tottenham'da senelik 9 milyon Euro bandında kazanan Perisic için gelecek cevap bekleniyor. Eğer yıllık ücret konusunda orta bir yol bulunursa oyuncu ile de görüşmeler başlayacak.

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