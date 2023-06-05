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Son dakika: ZTK'da final maçının hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.06.2023 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
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Son dakika: ZTK’da final maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar Günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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