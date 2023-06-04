Gözler tarihi derbide! Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray evinde 55 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar maçın sonucuna bakmaksızın maç bitiminde şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak. Fenerbahçe ise Galatasaray mağlup olması durumunda ligdeki ikinciliğini Beşiktaş'a kaptırma riskiyle karşı karşıya. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 37.haftasında ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Michy Batshuayi.
ICARDI RESİTALİ SÜRÜYOR
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.
VALENCIA İÇİN KARİYER SEZONU
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu. Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti. Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.
ASLAN'A EVİNDE YAN BAKILMIYOR
Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
CİMBOM GOL DE YEMİYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.
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