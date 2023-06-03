Işıl Alben basketbolu bıraktığını açıkladı!

IŞIL'DAN VEDA MESAJI

Işıl Alben, sosyal medya hesabından "Vakit Tamam!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok güzeldi sahalarda olmak. Tarifi zor duygular. Tüm zorluklarına rağmen çok mutlu oldum, çok keyifli anlar biriktirdim. Geriye dönüp baktığımda 'Hepsini ben mi yapmışım.' dediğim muhteşem kariyer notlarım oldu. Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası organizasyonlarıyla dolu dolu bir kariyeri geride bırakıyorum. Tüm bu süreç içinde çocukları ve gençleri spor yapmaya, basketbol oynamaya teşvik edebildiysem, ülke sporumuza yeni yeteneklerin katılmasına destek verebildiysem ne mutlu bana.

10 yaşımda başladığım basketbol yaşantıma 27 sene boyunca o kadar çok duygu ve tecrübe sığdı ki... 3 ön çapraz bağ ameliyatı sonrası tekrar sahaya çıkabileceğini özellikle gençlere ispatlamak bunların en kıymetlilerindendi.

Bir sporcu olarak herhalde en çok ilgiye ve sevgiye doyanlardanım. Gururla taşıdığım kulüp ve milli takım formalarıyla hem yurt dışı hem de yurt içinde gittiğim her yerde sayısız izleyiciyle buluştum. Sadece basketbol değil tüm sporseverler tarafından bana yaşatılan sevgi seli her zaman kalbimde olacak.