Işıl Alben basketbolu bıraktığını açıkladı!
Türk basketbolunda bir devrin sonu... A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın tecrübeli oyun kurucusu Işıl Alben, profesyonel sporculuk kariyerini noktaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın unutulmaz başarılarında imzası olan efsane oyuncumuz Işıl Alben, profesyonel basketbol hayatını noktaladı. Efsane bir kaptan, Galatasaray duruşunu sahada uzun yıllar layığıyla sergileyen örnek bir sporcu olarak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın unutulmaz başarılarındaki katkın, şanlı armamıza olan sadakat ve emeğin için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." denildi.
Milli takım kariyerinde birer Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü yaşayan Işıl, kulüp formasıyla 1 Kadınlar Avrupa Ligi, 2 Avrupa Kupası, 1 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
IŞIL'DAN VEDA MESAJI
Işıl Alben, sosyal medya hesabından "Vakit Tamam!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok güzeldi sahalarda olmak. Tarifi zor duygular. Tüm zorluklarına rağmen çok mutlu oldum, çok keyifli anlar biriktirdim. Geriye dönüp baktığımda 'Hepsini ben mi yapmışım.' dediğim muhteşem kariyer notlarım oldu. Olimpiyatlar, dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası organizasyonlarıyla dolu dolu bir kariyeri geride bırakıyorum. Tüm bu süreç içinde çocukları ve gençleri spor yapmaya, basketbol oynamaya teşvik edebildiysem, ülke sporumuza yeni yeteneklerin katılmasına destek verebildiysem ne mutlu bana.
10 yaşımda başladığım basketbol yaşantıma 27 sene boyunca o kadar çok duygu ve tecrübe sığdı ki... 3 ön çapraz bağ ameliyatı sonrası tekrar sahaya çıkabileceğini özellikle gençlere ispatlamak bunların en kıymetlilerindendi.
Bir sporcu olarak herhalde en çok ilgiye ve sevgiye doyanlardanım. Gururla taşıdığım kulüp ve milli takım formalarıyla hem yurt dışı hem de yurt içinde gittiğim her yerde sayısız izleyiciyle buluştum. Sadece basketbol değil tüm sporseverler tarafından bana yaşatılan sevgi seli her zaman kalbimde olacak.
"VE GALATASARAY..."
Ve Galatasaray... Çocukluk aşkımsın diye başlasam herhalde yeteli olur. Bir sporcu için hayalimdeki formayı 13 sezon boyunca giymek, kaptan olmak, ilklere imza atmak, kupalar kaldırmak, taraftarla bütünleşmek tarifsizdi. Ali Sami Yen Bey'in söylediği gibi 'Türk olmayan takımları yenme başarısını' gösterdiğimi düşünüyorum. Galatasaray'ın bir halatı hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp hep birlikte sevinmesini bilenlerin takımı olduğunu Baba Gündüz'den, bizi sevenlerin üzülmemesi gerektiğini Metin Oktay'dan öğrenip seneler içinde hep bu yollardan gitmeye çalıştım. Formamı her defasında gururla ve hep aynı heyecanla giydim.
Kulübüm ve ekibimle beraber güzel bir 'Jubile sezonu' programı yapıyoruz. Beni izleyen, destekleyen herkesle, her şehirle, her organizasyonla çeşitli şekillerde buluşup doya doya vedalaşmak istiyorum.
Kariyerim boyunca çalıştığım tüm başkanlara, yöneticilere, antrenörlere, kondisyonerlere, menajerlere, oyuncu temsilcilerine, sağlık görevlilerine, malzeme sorumlularına, takım arkadaşlarıma, sponsorlara, basın mensuplarına, hakem dostlarıma, basketbol camiasının tüm paydaşlarına ve her daim gücüm olan taraftarlara ve aileme teşekkürlerimi sunarım."
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