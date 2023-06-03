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Başakşehir Adana Demirspor deplasmanında son anlarda güldü!

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Giriş Tarihi: 03.06.2023
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Başakşehir Adana Demirspor deplasmanında son anlarda güldü!

Süper Lig’in 37. haftası kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu. Başakşehir, konuk olduğu Adana Demirspor’u son dakikalarda attığı golle 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk olan Başakşehir sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyet ile birlikte Başakşehir puanını 59'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 66 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada Rodrigues'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Morel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

55. dakikada Gulbrandsen'in ceza yayına yakın bir noktadan vuruşunda kaleci meşin yuvarlak Deniz'de kaldı.

61. dakikada ceza sahası içinde Touba'nın müdahalesiyle Belhanda düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Belhanda'nın kullandığı penaltıda kaleci Deniz topu çıkarttı. Belhanda dönen topu kafa vuruşuyla tamamlamak istese de Deniz yine topu çıkartmayı başardı.

70. dakikada Berkay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Duarte'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı çıkarttı.

80. dakikada Yusuf'tan kazandığı topla ceza sahası içerisine giren Emre, penaltı noktasından şutunu çekti. Kaleci Deniz meşin yuvarlağı çıkartmayı başardı.

86. dakikada Caner'in ön direğe pasında topu alan Keny'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

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