Başakşehir Adana Demirspor deplasmanında son anlarda güldü!

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk olan Başakşehir sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyet ile birlikte Başakşehir puanını 59'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 66 puanda kaldı.