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İngiliz ekibinden Erol Bulut kararı! Resmen duyurdular

SPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2023
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İngiliz ekibinden Erol Bulut kararı! Resmen duyurdular

Son dakika haberi | İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, bir dönem Fenerbahçe'de de hocalık yapan Erol Bulut'u göreve getirdiğini duyurdu.

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